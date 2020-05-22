نيويورك 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي يوم الخميس إنه "يُعتقد بأن حوالي 10 ملايين شخص في بنغلاديش تأثروا بالإعصار، ومن المحتمل أن نصف مليون أسرة فقدت منازلها".وتابع المتحدث الأممي "وصلتنا تقارير أن الإعصار أتلف منازل ومحاصيل في بنغلاديش والهند وانقطعت الكهرباء عن المدن والبلدات التي يعمل الكثير منها لاحتواء جائحة كوفيد-19."وأعربت منظمة اليونيسيف، التي تراقب الوضع عن كثب مع وزارات الدولة، عن قلقها من أن كـوفيد-19 يمكن أن يعمق العواقب الإنسانية للإعصار في كلا البلدين.// انتهى //05:35ت م0234