بيونس آيرس 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالأرجنتين، الخميس، بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما رفع إجمالي الوفيات بالبلد إلى 403 حالات.وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 9931 إصابة بعد إحصاء 648 حالة إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية، في حين بلغ مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء 2933.وفي مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا، فرضت الأرجنتين الحجر الصحي منذ 20 مارس الماضي، وهو الإجراء الذي سيستمر على الأقل حتى 24 مايو الجاري.// انتهى //06:07ت م0003