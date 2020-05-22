الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالين من ملك البحرين والرئيس العراقي.القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده.سفارة المملكة في واشنطن: الجماعات المتطرفة تستغـل «تحدي كـورونـا» لنشر أفـكارهـم.السفارة السعودية في واشنطن ترحب بنتائج التحقيق في هجوم فلوريدا.المملكة تحذر من تقويض فرص السلام.لجان الشورى تبحث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأداء "كفالة".إغاثي الملك سلمان يسلم مساعدات طبية لفلسطين ويوزع أغذية للأسر الأشد احتياجاً.2532 حالة إصابة بكورونا.. وحالات التعافي تصل لأكثر من 36 ألف حالة.إجراءات المملكة الوقائية قدوة للعالم في كبح «الكورونا».الحرب المقبلة: من يتلقى اللقاح أولاً؟.مجلس شباب ترهونة يدين قصف «الوفاق» للمدنيين الليبيين.روسيا تسعى لعقد اجتماع أميركي - فلسطيني في جنيف.السودان يرفض أي وجود عسكري للأمم المتحدة.الخروج من «دولة حزب الله» بوابة خلاص لبنان.// يتبع //06:20ت م0004