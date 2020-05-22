بكين 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصينية اليوم عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) فيما تأكدت إصابة أربع حالات خلال ال24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82971 شخصا فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.وأضافت أنه تم تسجيل إصابتين محليتين في مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين في حين لم تسجل أي إصابة في مقاطعة هويي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس.وذكرت اللجنة أن الحالتين الأخريين لمسافرين قادمين إلى الصين وتحديدا في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1711 حالة.// انتهى //