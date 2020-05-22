اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
طوكيو 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
تراجعت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 20ر90 نقطة، أو44 ر0% ، ليصل إلى 11ر20462 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 43ر 7 نقطة، أو50ر0%، ليصل إلى 78ر1483 نقطة.
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