وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( منبر العطاء الشامل): العطاء في وصفه ومعناه له ارتباط وثيق بكافة الشؤون الـدائرة في المملكة العربية السعودية، سواء على الصعيد المحلـي أو الـدولـي، ومفهوم يتعزز عبر تاريخ الـدولـة، ويتحقق في أبلـغ صوره في الـعهد الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، فالبذل والعطاء تختلف صوره وتتحد أهدافه وتنسجم مفاهيمه وحيثياته، خاصة حين يكون الحديث عن ما يكرس هـذه المفاهيم الآنفة الـذكر عبر ما يتم في هـذا الشهر الفضيل، وحين نقف عند مبادرات المؤسسات والجمعيات الخيرية في شهر رمضان المبارك بتوزيع السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها، امتدادا لدورها الفاعل وما تمليه المسؤولية المجتمعيةالتي توجب التكاتف وضمن الجهود الفاعلة للقطاع غير الربحي لمواجهة هذه الصعوبات التي تواجه بلادنا الغالية والعالم أجمع، في إطار يبرز دورها من خلال العديد من الجهود المتضافرة، التي تمت خلال هذا الشهر الفضيل بدعم ورعاية من القيادة الحكيمة.وأضافت أن إطلاق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي للمنصة الوطنية للتبرعات التي تضم مبادرات مجتمعية متنوعة ومعتمدة، تهدف إلـى تكامل الجهود بين الـقطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والأفراد وتوحيدها، يأتي بما يُعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، من خلال قيام المنصة بطرح المبادرات المعتمدة للمنظمات الأهلية في القطاع غير الربحي بشكل دوري؛ لسد أولويات الاحتياج التنموي فيما يعتبر استدامة بالمفهوم الذي تقتضيه المرحلة التي تم فيها إطلاق العديد من المنصات المماثلة في الدولة، والتي من شأنها تحقيق آثار موسعة وذات شمولية وجودة عالية تختصر من خلال هذا التنظيم الكثير من الوقت والجهد المبذول في سبل بلوغ هذه الغايات المنبثقة من أساس المبدأ الـراسخ في المملكة وعنوانه الأوحد «العطاء» الذي يزين كافة تفاصيل المبادرات والإستراتيجيات الموضوعة في سبيل هذا المضمون.وختمت :وكما أنه ينتظر أن تحقق حوكمة هـذه الإجراءات والعمليات وتطوير السياسات والتشريعات تقدم المملكة في مؤشر العطاء العالمي؛ لعكس صورة أفضل عن الجود والبذل في مجالات الخير لهذا الوطن المعطاء، فإن المعادلة الأهم فيما يرتبط بالزمان الذي رغم ما يترتب عليه من آثار جائحة فيروس كورونا العالمية الاستثنائية والتحديات والأزمات المصاحبة لها، إلا أن هذا الواقع لم يثن ما يبذل من جهود في سبيل تعزيز المزيد من المبادرات، الـتي من شأنها المضي في التنظيم والـتوسع الـشامل لمنصات بث الـعون والـدعم والخير، تحقيقا لمستهدفات الـدولـة، التي تصب في هـذا الجانب، وتنسجم مع ثوابتها ومبادئها وسياساتها ومكانتها وقدراتها.// يتبع //06:29ت م0008