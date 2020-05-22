طرابلس 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود الحكومة والجهات الأمنية من أجل العثور على الفتاة التي تم اختطافها في ضواحي طرابلس والتي أثارت الرأي العام ضد الحكومة من قبل عصابةمسلحة قامت بسرقة منزلها واختطافها، منوهة إلى تكثيف الجهود من قبل الجهات الأمنية في العاصمة ومنطقة الجفرة من أجل العثور على الفتاة.وأخبرت عن مواصلة قوات الوفاق محاصرة مدينة ترهونة وتواصل القصف العشوائي للمدنيين، كما قامت بقصف كافة الإمدادات الغذائية القادمة للمدنيين، وبينت قصف سلاح الجو طائرة تركية مسيّرة كانت تستهدف مواقع قوات الجيش الوطني.وتناولت نداء المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان وقبائل ليبيا العاجل لكل الحكومات والشعوب العربية الإسلامية ولجامعة الدول العربية ولمجلس الأمن بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد التدخلالتركي في شؤون ليبيا الداخلية، ودعا إلى حماية ليبيا من خلال دعم جيشها واحترام إرادة شعبها، والإسراع في تدارك الموقف الميداني الخطير بتفعيل الاتفاقية الموقعة بشأن الدفاع العربي المشترك ووقف اجتياح الاستعمار التركي.ونقلت تحذير وزارة الداخلية كافة المواطنين من مخالفة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحظر الكلى الذى فرضته اللجنة العليا لكورونا خلال أيام العيد، مهددة من يخالف تلك الإجراءات ويقوم بخرق الحظر الكلي خلال أيام العيد بأنها سوف تقوم عبر كافة الأجهزة الأمنية المنتشرة في العاصمة وكافة المدن باحتجاز أي مركبة تمر في الشوارع.وكشفت إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توزيع مساعدات على أكثر من 1300 شخص في يوم واحد بمدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، داعية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في أماكن تجمع اللاجئين.وعرجت صحف ليبيا على الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو وتم خلاله استعراض الأوضاع في ليبيا وحالة طوارئ ( كوفيد 19 )، ومشيرةإلى أن الوزيرين جددا الإعراب عن قلقهما حيال تكثيف الأعمال العدائية في ليبيا، مؤكدين الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية ووقف التدخلات الأجنبية في البلاد.// انتهى //07:38ت م0010