لندن 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان وزير الخارجية دومينك راب عزم الحكومة إجراء عشرة ملايين فحص طبي ابتداءً من الأسبوع المقبل للكشف عن تكوين الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى عامة الشعب.وذكرت أن الحكومة ستكشف النقاب عن خطط طويلة الأمد لمحاربة فيروس كورونا تشمل منح الشرطة صلاحيات جديدة لإجراء عمليات تفتيش فورية على منازل الوافدين الدوليين للتأكد من امتثالهم لأوامر العزل في حال تأكدت إصابتهم بالمرض.وأفادت بأن العاصمة لندن سجلت أقل من 100 حالة إصابة جديدة مؤكدة على مدار الأسبوعين الماضيين، فيما لم تسجل حوالي 30٪ من مراكز الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء البلاد أي وفاة جديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية.وحذرت من أن فرض السلطات الصينية قانون الأمن القومي على هونغ كونغ، كما نقلته بعض وسائل الإعلام، خطوة من شأنها أن تجدد التوتر وتهدد بموجة جديدة من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.ونقلت تقارير عن فقدان أكثر من 2.4 مليون مواطن أمريكي وظائفهم خلال الأسبوع الماضي جراء التأثيرات الاقتصادية التي نتجت عن أزمة كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي من فقدوا وظائفهم في البلاد نحو 39 مليون شخص خلال التسعة أسابيع الماضية.وعرجت صحف بريطانيا في الشأن العربي على تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، محذرة من أنها ربما تدمر المجتمعات الفقيرة بالفعل، وتصنع ضغطًا متصاعدًا على الطبقات المتوسطة كما توسع الفجوة بين النخب الثرية وعامة الشعب.// انتهى //07:50ت م0011