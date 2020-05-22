كانبيرا 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف أستراليا عند مستوى AAA الممتاز، لكنها خفضت من توقعاتها من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى تأثير وباء فيروس كورونا على الاقتصاد والمالية العامة في البلاد.وقال وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جوش فرايدنبرغ إن هذا التصنيف وعلى الرغم من تخفيض توقعاته يدل على الثقة بقوة الاقتصاد الأسترالي والإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة الأسترالية.// انتهى //08:01ت م0012