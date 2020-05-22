القاهرة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن أعداد مخالفات البناء تمثل أمرًا خطيرًا، وتأكيده ضرورة إيقاف البناء العشوائي، ومطالبته للمحافظينبوقف إصدار تراخيص البناء لحين انتهاء الدولة من الحوكمة وضبط الإجراءات.وسلطت الضوء على إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ووفاة 16 حالة جديدة وخروج 223 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.وأشارت صحف الجمعة إلى المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره البريطاني دومينيك راب، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى جهود البلدين في التصدي لفيروس كورونا.وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى إعلان رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الوطني الليبي اللواء صقر الجروشي، أن سلاح الجو أوشك على تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ بلاده، وأن الساعات المقبلة ستكون مؤلمة على جميع المواقع والمصالح التركية.ونوهت إلى الرسالة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتضمنت الموقف الأوروبيالرافض لخطط الضم الإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية محتلة.وأبرزت تأكيد الحكومة الفلسطينية دعمها الكامل للقرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس وتضمن إيقاف جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي وأنهاستعمل على ترجمة هذا القرار على أرض الواقع.ونشرت صحف القاهرة، تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الطريق ما يزال طويلًا في المعركة ضد فيروس كورونا، معربة عن قلقها من تدهور الأوضاع بشكل خاص في الدول الفقيرة.// انتهى //09:08ت م0013