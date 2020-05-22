برلين 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم الجمعة، بتسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد ليرتفع اجمالي المصابين إلى 177212.وأشار المعهد إلى أن عدد الوفيات بلغ 27 حالة ليصل إلى 8174 .يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات الاثنين الماضي بحسب بيانات معهد روبرت كوخ ، غير أن الوفيات والإصابات عادت لتسجل من جديد، لكن عددها أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية.// انتهى //09:18ت م0014