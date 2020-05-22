عام / ألمانيا تسجل 460 إصابة جديدة و27 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
برلين 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم الجمعة، بتسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد ليرتفع اجمالي المصابين إلى 177212.
وأشار المعهد إلى أن عدد الوفيات بلغ 27 حالة ليصل إلى 8174 .
يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات الاثنين الماضي بحسب بيانات معهد روبرت كوخ ، غير أن الوفيات والإصابات عادت لتسجل من جديد، لكن عددها أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية.
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09:18ت م
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