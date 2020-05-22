إسلام آباد 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اقتراب أعداد المصابين بفيروس كورونا في باكستان من خمسين ألف إصابة، ودعوة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي شعبه إلى ضرورة التمسك بإجراءات الوقاية من الفيروس.وسلطت الضوء على تقرير لجنة التحقيقات في أزمة فضيحة السكر التي شكلها رئيس الوزراء عمران خان عن تورط عدد من الوزراء وشخصيات سياسية بارزة في الحزب الحاكم وراء إحداث أزمة نقص السكر في البلاد لممارسة فساد مالي على نطاق واسع.وتابعت الاستعدادات الجارية في باكستان لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث عاد الازدحام إلى الأسواق لمشتريات العيد بعد تخفيف الحكومة إجراءات الحظر والإغلاق بسبب فيروس كورونا.واهتمت بتأكيد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي التزام بلاده بدعم السلام المستدام في أفغانستان، والحفاظ على علاقات جيدة مع الدولة المجاورة لها.وأشارت إلى ترحيب باكستان بالبيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي التي رفضت فيه الإعلان الأخير من جانب الهند بشأن إجراء قواعد منح شهادة الإقامة في جامو وكشمير، واعتبرته تطور غير قانوني، ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.و أخبرت عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في القضاء على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية، وذلك خلال عمليات تمشيط نفذتها في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.وتناولت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأطراف في أفغانستان بخفض العنف والسعي إلى إنجاح عملية السلام لضمان الأمن الدائم في البلاد، وفرض السلطات الأفغانية إجراءات مشددة خلال أيام عيد الفطر المبارك لمنع انتشار فيروس كورونا.وعرجت صحف باكستان إلى تعرض السواحل الهندية والبنغلادشية لإعصار "أمبان" القائم في خليج البنغال.// انتهى //09:20ت م0015