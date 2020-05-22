طوكيو 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسانخفضت الأسهم اليابانية اليوم ، إذ تضرر الإقبال على المخاطرة بعد خطط الصين لفرض تشريع جديد للأمن القومي على هونج كونج مما تسبب في حالة من القلق بشأن توتر بين الولايات المتحدة والصين.ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.8 % إلى 20388.16 نقطة، بعد أن محا مكاسب حققها في وقت سابق.وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 % إلى 1477.80 نقطة، مع انخفاض جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء ثلاث مؤشرات.// انتهى //11:00ت م0020