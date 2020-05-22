الخرطوم 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسلقي ثلاثة وأربعون شخصا مصرعهم وجرح واحد وثلاثون آخرون في تصادم بين شاحنة وسيارة في ولاية شمال دارفور.وقال بيان صادر عن الشرطة السودانية صباح اليوم "وقع حادث مروري بمنطقة شنقل طوباي محلية دار السلام بولاية شمال دارفور بين جرار (شاحنة) قادم من منطقة شنقل طوباي ولوري (سيارة) ركاب نيسان"، مشيرا أن الحادث أدى إلى وفاة 43 مواطنا وإصابة 31.وأشار البيان إلى اشتعال النيران في الشاحنة عقب الاصطدام.وتحظر السلطات التنقل بين منطقة وأخرى منذ 16 أبريل في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:10ت م0022