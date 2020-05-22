نجران 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ٢٨٠٢٦ جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية .كما نفذت القطاع البلدي ٩٥٨٤ جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير ٢٦١٠٠ موقع، شملت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين .وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة والبلديات التابعة لها تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكيد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين‪.// انتهى //11:14ت م0023