الخرطوم 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على عقد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمس اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها السودان للتواصل مع دولتى مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.وعرجت على إعلان السودان أمس عن تسجيل 410 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3138 حالة، إضافة إلى تسجيل 10 وفيات ليصل عدد الوفيات إلى 121 حالة وفاة.وأخبرت عن شن قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، حملة مداهمات وتفتيشات في مختلف المدن والبلدات والقرى بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 29 فلسطينياً، بينهم أسرى محررون وطلبة جامعات.ولفتت الانتباه إلى تدمير الجيش الجزائرى أمس عشرة مخابئ للجماعات الإرهابية في كل من ولايتي جيجل وتبسة شمال شرق.ونقلت عن مسؤول عسكري يمني،أمس، أن قوات الجيش الوطني حررت مواقع جديدة من قبضة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في محافظة الجوف.وأبرزت تصريح المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ودعم أنقرة للتكفيريين والميليشيات منذ 2014 أفشل كافة المحاولات الرامية لإيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة الليبية.// انتهى //11:26ت م0026