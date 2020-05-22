أبها 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسكشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة عسير عن إنجاز 20.618 معاملة عن بعد ، بواقع 892 معاملة واردة، و 5034 معاملة صادرة، في حين صدرت الأمانة 5027 معاملة لجهات خارجية، و 5356 معاملة تم توريدها على النظام، وأكثر من 3670 معاملة إلكترونية موردة، كما تم دمج 33 معاملة وحفظ 606 معاملة .وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة مستمرة في تطوير خدماتها التقنية بما يضمن سرعة التواصل والإنجاز المجود .// انتهى //11:57ت م0029