عام / أمانة عسير تنهي أكثر من 20 ألف معاملة عن بعد
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
أبها 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
كشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة عسير عن إنجاز 20.618 معاملة عن بعد ، بواقع 892 معاملة واردة، و 5034 معاملة صادرة، في حين صدرت الأمانة 5027 معاملة لجهات خارجية، و 5356 معاملة تم توريدها على النظام، وأكثر من 3670 معاملة إلكترونية موردة، كما تم دمج 33 معاملة وحفظ 606 معاملة .
وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة مستمرة في تطوير خدماتها التقنية بما يضمن سرعة التواصل والإنجاز المجود .
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