رام الله 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، ما أعربت عنه المملكة العربية السعودية عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، منددة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وأشارت صحف الجمعة إلى أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن دعوة دول الاتحاد الأوروبي والعالم لكسر الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وقيادة جهد دولي لعقد مؤتمر دولي من أجل فلسطين، ومنع إسرائيل من تنفيذ تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة أمس الخميس إلى 25 إصابة، والحصيلة الإجمالية في فلسطين إلى 602، بينها 55 في القطاع.وأوردت صحف فلسطين تأكيدات الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن أي إجراءات أحادية تقوم بها إسرائيل تجاه ضم الأراضي العربية لا تخدم عملية السلام، وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.وركزت على تحذير وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تنفيذ مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الكسو" للمخطط الإسرائيلي الجديد بضم الأراضي الفلسطينية المُحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.// انتهى //11:58ت م0030