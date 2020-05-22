بيروت 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أمس أن حاكم مصرف لبنان أبدى استعداده للتدخل في السوق وحماية الليرة اللبنانية ابتداء من 27 مايو مما يؤشر إلى حلحلة مرتقبة لأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.وأخبرت عن إعلان السلطة الفلسطينية أمس توقف الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن تبادل المعلومات مع وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية على خلفية المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية .وأشارت صحف الجمعة إلى تجديد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس إدانتها ورفضها للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية سواء من خلال التدخل المباشر أو عن طريق وكلاء إيران في المنطقة.ولفتت الإنتباه إلى تهديد الصين بالرد في حال أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا يعد بفرض عقوبات على الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا.وتطرقت إلى إعراب المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة الدولية من تآكل نظام الحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة ،مشيرا إلى أن تعطيل الاتفاقيات كاتفاقية الأجواء المفتوحة من الممكن أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد.وتحدثت صحف لبنان عن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة مع روسيا.// انتهى //12:02ت م0032