بيروت 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأكدت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان التزامها الكامل بقرارات القيادة الفلسطينية المركزية في رام الله ، ودعمها وتأييدها الكامل لسياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس .واعتبرت المنظمة في بيان اليوم ،أن قرارات الرئيس محمود عباس تهدف في أولوياتها إلى حماية المشروع الوطني الفلسطيني وحماية الحقوق الوطنية الثابتة.واستنكرت المنظمة المخططات الإسرائيلية لضم المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية وشمال البحر الميت والأغوار الفلسطينية ، ورأت أن حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة والحكومة الائتلافية الجديدة ما زالت تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد الخطير في المنطقة، بسبب إقدامها على خطوات الضم وإحكام سيطرتها على أراضي دولة فلسطين.// انتهى //12:06ت م0033