تونس 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون أمس، وأكدا خلاله على أهمية التنسيق بين البلدين في كل المجالات، وإنشاء هيئة طبية جزائرية تونسية للتنسيق بين تجارب البلدين في المجال الطبي يشرف عليها الرئيسان شخصيًا.وتناولت الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد ،مشيرة إلى تسجيل تونس حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1046.وأشارت صحف الجمعة إلى أعلان رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ، أن بلاده حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في محاربتها تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان.واحتوت صحف اليوم على تأكيد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 106,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة 5 ملايين و103278.وكتبت صحف تونس عن موافقة البنك الدولي تخصيص 500 مليون دولار على شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي.// انتهى //12:09ت م0035