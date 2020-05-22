اجتماعي / سمو أمير الحدود الشمالية يقدم دعمًا لمبادرة كسوة وهدية العيد بجمعية ساعد
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
عرعر 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد ، تبرعاً لمبادرة كسوة عيد الفطر المبارك لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، وأكثر من 3000 هدية معايدة من سموه لأطفال أسر الجمعية والأخرى المتأثرة من الاجرءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة كورونا .
ويأتي ذلك ضمن مبادرة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية " عينين برأس " التي تستهدف تقديراً لجهودهم رجال الصحة والأمن ، ومساندة للأسر المتأثرة بالإجراءات الاحترازية.
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12:27ت م
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