جيزان 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد ، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، و الريث، و العارضة، وفيفاء ، وهروب ، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً- بمشيئة الله - .من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:30ت م0038