عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
المدينة المنورة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت أمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم .
// انتهى //
13:19ت م
0040