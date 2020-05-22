أبوجا 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسلقي 15 شخصًا مصرعهم جراء اشتباكات عرقية شهدتها ولاية كروس ريفير في نيجيريا.وأفادت وكالة الأنباء النجيرية اليوم، أن اشتباكات وأعمال عنف اندلعت بين مجموعتي "آفونو" و"ايبيني" العرقيتين بمنطقة "تيغنو" في الولاية المذكورة، وأسفرت كذلك عن إصابة أعداد كبيرة، فضلًا عن إضرام النيران بالكثير من المنازل.تجدر الإشارة أن الاشتباكات العرقية باتت عادة مألوفة تظهر بين الحين والآخر في ولاية "كروس ريفير"، بسبب خلافات على الأراضي تندلع بين تلك المجموعات.// انتهى //13:23ت م0043