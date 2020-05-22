مكة المكرمة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأدت جموع المصلين اليوم صلاة أخر جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام في أجواء تسودها الطمأنينة والروحانية رافعين أكف الضراعة لله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار سائلين الله عزوجل أن يتقبل منهم الصيام و القيام وأن يمن عليهم بالمغفرة و العتق من النار وأن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في كل مكان وأن يعد عليهم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة .وواصلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمواد صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجد الحرام لكاشف درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام وتعمل عن بعد بدقة عالية.وعبر بوابات التعقيم الذاتية عند مدخل أبواب المسجد الحرام يجري تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، ومزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بعد ٦ أمتار، وشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة تمكن من قراءة درجة حرارة عدة أشخاص في نفس الوقت وسرعة القراءة تصل إلى ما يقارب ثانية واحدة، وتتضمن البوابة وحدة تخزين المادة المطهرة، وكاميرات المراقبة الحرارية، وشاشات المراقبة الذكية.وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي علي التباعد بين صفوف المصلين أثناء أداء الصلاة تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد .كما قامت الرئاسة ببث خطبة صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين عبر منصة (منارة الحرمين) بعدة لغات .// انتهى //13:30ت م0044