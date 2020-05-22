جنيف 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسبدأت في جنيف ، اليوم ، أعمال الدورة الـ ١٤٧ للمجلس التنفيذي للصحة العالمية ، التي تعقد ليوم واحد بشكل افتراضي بسبب تدابير منع انتشار كوفيد ١٩ .وتناقش الدورة المسائل الإجرائية والإدارية اللازمة لاستمرارية عمل منظمة الصحة العالمية ، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا التقنية .وقد تم انتخاب الدكتور هارش باردان من إقليم جنوب شرق آسيا رئيساً لهذه الدورة .ويتألف المجلس التنفيذي للصحة العالمية من ٣٤ دولة عضو منتخبة لمدة ٣ سنوات ، ويشمل المشاركون ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة غير الممثلة في المجلس .// انتهى //14:05ت م0055