عام / بدء أعمال المجلس التنفيذي للصحة العالمية في جنيف
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
جنيف 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
بدأت في جنيف ، اليوم ، أعمال الدورة الـ ١٤٧ للمجلس التنفيذي للصحة العالمية ، التي تعقد ليوم واحد بشكل افتراضي بسبب تدابير منع انتشار كوفيد ١٩ .
وتناقش الدورة المسائل الإجرائية والإدارية اللازمة لاستمرارية عمل منظمة الصحة العالمية ، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا التقنية .
وقد تم انتخاب الدكتور هارش باردان من إقليم جنوب شرق آسيا رئيساً لهذه الدورة .
ويتألف المجلس التنفيذي للصحة العالمية من ٣٤ دولة عضو منتخبة لمدة ٣ سنوات ، ويشمل المشاركون ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة غير الممثلة في المجلس .
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14:05ت م
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