سياسي / الرئيس الموريتاني يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز التعاون بين البلدين
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
نواكشوط 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية اليوم ، أن الرئيسان استعرضا الحالة الوبائية بالبلدين والتطورات المرتبطة بها والتأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على مختلف أوجه الحياة ، و تبادلا الآراء حول إمكانية استفادة البلدين من تجربة بعضهما البعض في مواجهة هذه الجائحة.
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14:09ت م
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