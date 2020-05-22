نواكشوط 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسبحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين.وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية اليوم ، أن الرئيسان استعرضا الحالة الوبائية بالبلدين والتطورات المرتبطة بها والتأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على مختلف أوجه الحياة ، و تبادلا الآراء حول إمكانية استفادة البلدين من تجربة بعضهما البعض في مواجهة هذه الجائحة.// انتهى //14:09ت م0056