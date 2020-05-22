القاهرة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفيًا من الرئيس العراقي برهم صالح.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الاتصال تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على تفعيل آليات التعاون وتعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والطبية والأمنية.// انتهى //14:35ت م0060