الدمام 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسضاعفت أمانة المنطقة الشرقية، أعمالها الرقابية والوقائية على جميع محلات المواد الغذائية والحلويات والمخابز والملاحم، وأسواق النفع العام .وكثفت الأمانة جميع أعمال الرقابة الميدانية على المحلات والأسواق التجارية خلال الفترة الحالية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية في الأسواق التجارية والمسالخ وأسواق النفع العام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفر المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة للباعة والمتسوقين، مع الحرص على تكثيف عمليات الفحص على جميع المنتجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لجعل البيئة آمنة وسليمة.كما كثفت الفرق الميدانية عملها داخل المسالخ، للتأكد من سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة ودعمها بالأطباء البيطريين والجزارين مع التأكيد على إتلاف الأعضاء الغير صالحة للأكل أثناء الفحص.وعملت الأمانة على توفير خدمة طلب الذبائح لعيد الفطر المبارك من خلال التطبيقات الالكترونية المعتمدة لخدمة الذبائح واللحوم والملاحم التي يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق "مدينتي" بهدف شراء الذبيحة وتوصيلها الى المنزل، تسهيلاً لخدمة وراحة المواطنين والمقيمين في شراء ذبائح العيد، مؤكدةً حرصها على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم، خلال فترة منع التجول الكلي، خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال تعاون الجهات المعنية والحفاظ على سلامة الجميع .// انتهى//.14:36ت م0061