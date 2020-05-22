بريدة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسبلغ عدد المناشط الدعوية التي تم اعتمادها من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 من خلال النظام الموحد للفسح الإلكتروني (تيسير) لجميع الجمعيات والمكاتب التعاونية للدعوةوالإرشاد وتوعية الجاليات في المنطقة 352 منشطًا دعويًا .وشملت هذه المناشط مجموعة من المحاضرات تناولت موضوعات العقيدة ،والفقه ،و الآداب الشرعية ) ألقاها عدد من المشايخ والدعاة ، عبر البث المباشر بواسطة تطبيقات "زوم"، و "اليوتيوب" و "تويتر" .وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم أن هذه المناشط تأتي في إطار البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها مختلف فروع الوزارة وفق الخطة الاستراتيجية التي تعمل الفروع عليها لتكثيف المناشط عبر الوسائط الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //14:42ت م0063