عمّان 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية اليوم بنسبة 1.96 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1574.1 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 1.9 مليون دينار أردني، مقارنة مع 1.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 42.8 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 9.5 مليون دينار أردني، مقارنة مع 6.7 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 8.4 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 3552 صفقة.// انتهى //14:53ت م0064