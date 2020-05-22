اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.04%
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
بيروت 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.04 % أي ما يعادل نصف نقطة ، ليغلق عند مستوى 574.21 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 230 ألفاً و163 سهماً، بقيمة 2 مليون و28 ألفاً و744 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 33 صفقة.
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و926 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و924 ألف لجلسة التداول السابقة.
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15:37ت م
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