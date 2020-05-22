بيروت 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.04 % أي ما يعادل نصف نقطة ، ليغلق عند مستوى 574.21 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 230 ألفاً و163 سهماً، بقيمة 2 مليون و28 ألفاً و744 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 33 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و926 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و924 ألف لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:37ت م0070