عدن 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,353 سلة غذائية رمضانية، تزن 248 طنًا و122 كيلو غرامًا، على الأسر النازحة والمتضررة من السيول والأسر الأشد فقرا في محافظتي عدن وشبوة.وجرى توزيع 2,790 سلة غذائية رمضانية، في مديريات خورمكسر وكريتر والمعلا والتواهي بمحافظة عدن، استفاد منها 1,395 أسرة، و563 سلة غذائية رمضانية، في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 187 أسرة.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية .// انتهى //16:44ت م0078