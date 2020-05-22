الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسعقدت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى اجتماعًا افتراضيًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بمشاركة أعضاء اللجنة حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، الذي يحتوي على 15 مادة ويهدف الى دعم التنمية السياحية في المملكة؛ التي يمثل قطاعها رافدا اقتصاديا بارزا وشريكا فاعلا في رؤية المملكة 2030، وأحد العناصر الأساسية في برنامج التحوّل الوطني والرؤية بوصفها محورا اقتصاديا رئيسا، بالنظر لما تمتلكه المملكة من مقومات سياحة تجعلها محط أنظار الجميع.كما ناقش أعضاء اللجنة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية.ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس حيال المواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.// انتهى //16:48ت م0080