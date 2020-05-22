عدن 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرامج والأنشطة الإنسانية المتنوعة للأيتام وأسرهم في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.وقدم فريق المركز أمس، ضمن مشروع "بذرة أمان"، كسوة عيد الفطر المبارك لأكثر من 600 يتيم ويتيمة وأسرهم من محافظات: عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي.وأوضحت مديرة المشروع إيمان الزبيري، إنّه تمّ تسليم كسوة العيد للأطفال الأيتام لأجل إدخال السرور والفرح عليهم وادماجهم في المجتمع، مع الأخذ بكافة الاجراءات الاحترازية خلال عملية إيصال الكسوة لمنازل المستفيدين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات، ونفذ المركز في هذا الصدد مشروع "مهارتي بيدي" لتحسين سبل العيش لأسر الايتام للعام 2018م، ومشروع "لست وحدك" لحماية وكفالة أسر الأيتام في اليمن للعام 2019م، و مشروع "بذرة أمان" لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم باليمن للعام 2020م.وشملت البرامج تدريب وتأهيل 250 يتيما ويتيمة بدورات مهنية وحياتية، وتوفير بيوت ومواد إيواء لأسر الأيتام النازحة في اليمن،وتأمين الوسائل التعليمية ومتابعة انتظام الأيتام في المدارس، وتنفيذ أنشطة ترفيهية للأيتام، وتوفير الرعاية الصحية الدورية لـ 600 يتيم ويتيمة، وتقديم المساعدات الغذائية الشهرية لعدد من أسر الأيتام في اليمن، وتوفير أدوات مهنة لمعيلات أسر الأيتام لإطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل.ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.//انتهى//17:02ت م0081