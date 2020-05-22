مكة المكرمة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 20 - 27 رمضان، 3791 جولة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، والتي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.وتهدف هذه الجولات للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، في ظل الإجراءات الإحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.وقامت الفرق الرقابية بمنطقة مكة المكرمة خلال هذه الجولات بضبط 518 مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع.ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //17:03ت م0082