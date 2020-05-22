الدمام 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأختتمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس برامجها الحوارية والأنشطة المتنوعة الافتراضية التي نظمتها خلال شهر رمضان المبارك في مجالات ثقافية مختلفة ساهمت من خلالها في كسر حواجز الحجر الصحي من خلال سهراتها الثقافية والمعرفية والترفيهية في رمضان .وقد تضمنت تلك الأنشطة 12 حواراً ثقافياً قدمها بيت المسرح عن المسرح والدراما ، بالإضافة إلى ملتقى الحكواتي الذي تنوّعت فيه القصص والحكايات ، إضافة الى اللقاءات الفنية عن تجارب الفيديو آرت مع طرح الاستفسارات والتعريف بخصوصيات التجارب عربيا وخليجيا ، و تضمنت برامج الحوارات عن المسرح والدراما مشاركة نخبة من أهم الناشطين في المجال المسرحي والدرامي من الفنانين المحليين والخليجيين .وأشار مدير الجمعية يوسف الحربي أن الحوارات والأنشطة قد عبّرت عن الاهتمام بالمسرح والدراما وفتحت منافذ النقد والبحث والاهتمام من خلال التحاور الجيّد والمُطّلع وفسح المجال للتوغّل أكثر في المجالين والوقوف عند رغبة المتابعين واستفساراتهم والاشكاليات التي تعترض المبدعين .وقال الحربي انه كان لهذه الأنشطة التي بُثّت على حساب الجمعية وفروعها الفنية والثقافية للمسرح والدراما والفيديو آرت وقع وأثر إيجابي استجاب له المتابعون وحقّق انطباعات مميّزة على مستويات مختلفة من حيث المشاركة والتعليق والمتابعة والإثراء والتبادل والنشر ، وهو ما تسعى له الجمعية و تحقّق أهم أهدافها المتمثّلة في القرب والوعي الفني والثقافي والتفاعل والمشاركة وإبداء الرأي من أجل تجاوز الثغرات والسعي أكثر للجمع بين المعرفة والإمتاع .// انتهى //17:03ت م0083