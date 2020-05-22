الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واساختتمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) أمس مسابقة الإبداع التشكيلي بعنوان "رمضانيات" التي انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك ، وذلك ضمن مبادرة (أبدع مع جسفت من بيتك) .وذكر مدير مشاريع الجمعية ورئيس لجنة تحكيم المسابقة الدكتور بندر الجريان أن المسابقة تهدف إلى دعم الفنانين التشكيليين، وتشجيع إبداعاتهم واستلهامهم الأفكار من هذا الشهر الفضيل، ودعم قرارات الحكومة الرشيدة والالتزام بالتعليمات وتشجيع الفنانين على الإنتاج من بيوتهم ، مبينا أن المسابقة استهدفت جميع الفنانين التشكيلين بمختلف فئاتهم العمرية والفنية من مواطنين ومقيمين في مدن المملكة.واستقبلت الجمعية عددا كبيرا من الأعمال المشاركة وتم التحكيم بين 53 عملا فنيا طابقت شروط المسابقة وموضوعهاوتم التصويت على ثلاثة أعمال لفنانين التالية أسمائهم : خديجة زين شامي من جازان، وشاكر أحمد السليم من الجبيل، وصابرين علي الماجد من الإحساء على وقد نالت جميع الأعمال نفس المركز وحصلت على الجائزة التي هي عبارة عن منحة تعليم للغة الإنجليزية.//انتهى//17:04ت م0084