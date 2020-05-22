الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كافة أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع أوالمصليات بالمملكة.جاء ذلك في تعميم أصدره معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات بالمملكة.ويأتي ذلك إلحاقاً لما صدر من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات في المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد .// انتهى //17:24ت م0086