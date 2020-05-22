جدة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن أحر تعازيه لأسر وذوي ضحايا الطائرة التابعة لشركة الطيران التي تحطمت اليوم 22 مايو 2020، في أحد الأحياء السكنية في كراتشي.وقدم معاليه التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته في هذا اليوم الفضيل وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبروالسلوان.// انتهى //17:40ت م0089