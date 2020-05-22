جدة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسبدأت جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ برنامج زكاة الفطر ضمن مشروع "فطرتي لمن يستحقها" لهذا العام، الذي يقوم نيابة عن الموكلين بإيصال الزكاة من "الأرز" في وقتها الشرعي إلى مستحقيها من مستفيدي الجمعية.ونوه بالدعم والمساندة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع الخيرية والإغاثية والتطوعية التي تنفذها الجمعية وبقية الجمعيات.وتعمل الجمعية خلال هذه المرحلة الثانية على إيصال الزكوات إلى مستحقيها من خلال مراكزها التنفيذية المنتشرة بمحافظ جدة بالإضافة إلى شركائها بمنطقة مكة المكرمة.واتخذت الجمعية في هذا الصدد جميع الإجراءات النظامية والتدابير الصحية للحفاظ على سلامة المستفيدين أثناء عملية التوزيع.من جانبه أوضح مدير عام جمعية نماء الأهلية فيصل بن عبدالرحمن الحميد أن هذا المشروع سيستفيد منه ما يزيد عن 15,000 أسرة بطريقة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم ، ضمن سعي الجمعية لمساعدتهم والتخفيف من أعبائهم.وأشار إلى أن الجمعية تستقبل الموكلين بزكاة الفطر من خلال عدة قنوات من أبرزها متجر الجمعية الإلكتروني‬، وتطبيق كفارة، صفحة الدفع السريع، وفروع بنده وهايبر بنده.// انتهى //17:43ت م0092