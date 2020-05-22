كوالمبور 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واساستفاد أكثر من (5000) صائم من وجبات الإفطار التي وزعها مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في ماليزيا ضمن مشروع إفطار الصائم في سبع مدن بأربع ولايات وهي : كوالمبور- سلانغور- كلانتان- ترينجانو .وجاء التوزيع بالتعاون مع 8 مؤسسات أهلية ساهمت في توصيل الإفطارات إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمحتاجين وطلاب العلم وغيرهم من الشرائح المستفيدة.يذكر أن الندوة العالمية نفذت مشروع إفطار الصائم طوال أيام الشهر الفضيل في أكثر من 30 دولة حول العالم .// انتهى //17:54ت م0094