كيب تاون 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم، تسجيل 1134 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 19137 شخصًا.وقالت الوزارة في بيان : إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الاجمالي للوفيات إلى 369 شخصًا، كم تم تسجيل 8950 حالة شفاء.يذكر أن جنوب أفريقيا تتصدر قائمة دول القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات .// انتهى //19:15ت م0113