القاهرة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.وأفاد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//19:16ت م0115