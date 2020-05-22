تونس 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأوقف الأمن التونسي 9 مهاجرين غير شرعيين في منطقة حلق الوادي التابعة للعاصمة تونس.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أن المهاجرين تسللوا خلسة لميناء حلق الوادي قصد الالتحاق بأحد البواخر المتجهة نحو السواحل الأوروبية.وأضافت وزارة الداخلية، أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، من أجل دخول الميناء دون رخصة بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة .// انتهى //19:16ت م0116