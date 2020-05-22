جدة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأطلقت أمانة محافظة جدة أمس خدمة القرعة الالكترونية عن بعد للمنح الصادرة للمواطنين في مدينة جدة وذلك من الفترة ١٤٣٦-١٤٤٠هـ وستكون هذه الخدمة متاحة حتى ١٥ شوال المقبل .وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة في إجراء قرعة الكترونية عن بعد من المنزل دون الحاجة إلى حضور المواطنين في مجموعات لإجراءات القرعة كما جرت العادة ، تماشياً مع الإجراءات الإحترازية وكذلك تسهيلاً على المواطنين .وأضاف أن الأمانة حرصت بمجرد من الانتهاء من البرنامج والتاكد من جاهزيته ليطلق مباشرة للمستفيدين ، لتنفيذ أكثر من ١٠ آلاف منحة ، حيث يمكن الدخول في القرعة من خلال موقع أمانة محافظة جدة www.jeddah.gov.sa .//إنتهى//19:35ت م0119