محايل 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، 2000 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية .وأوضحت الجمعية، أن السلال الغذائية الموزعة اشتملت على أصناف مختلفة من المواد الغذائية، حيث قامت الجمعية بتوصيلها إلى منازل الأسر المستفيدة، بمشاركة عدد من المتطوعين، مشيرةً إلى أنها بصدد توزيع العديد من السلال الغذائية خلال الأيام القادمة.// انتهى //19:36ت م0120