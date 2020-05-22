اجتماعي / جمعية البر الخيرية بمركز ثلوث المنظر توزع 2000 سلة غذائية لمستفيديها
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
محايل 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
وزعت جمعية البر الخيرية بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، 2000 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية .
وأوضحت الجمعية، أن السلال الغذائية الموزعة اشتملت على أصناف مختلفة من المواد الغذائية، حيث قامت الجمعية بتوصيلها إلى منازل الأسر المستفيدة، بمشاركة عدد من المتطوعين، مشيرةً إلى أنها بصدد توزيع العديد من السلال الغذائية خلال الأيام القادمة.
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19:36ت م
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