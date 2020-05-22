واشنطن 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً عند فتح جلسات التداول اليوم، متأثرةً بأنباء عن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بفعل تحرك بكين لفرض قانون للأمن القومي في هونج كونج.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.14 نقطة أو 0.05 % إلى 24461.98 نقطة.وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 0.46 نقطة أو 0.02 % إلى 2948.05 نقطة، فيما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 6.33 نقطة أو ما يعادل 0.07 % إلى 9278.55 نقطة.// انتهى //19:45ت م0123