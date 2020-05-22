عام / الأردن تسجل 16 إصابة بفيروس كورونا
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
عمّان 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 700 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن من بين المصابين 7 أردنيين من العائدين من الخارج ، والبقية لسائقي شاحنات وحالات مخالطة لحالات ايجابية اعلن عنها سابقا، مبينا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 439 حالة.
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20:28ت م
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