عمّان 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 700 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن من بين المصابين 7 أردنيين من العائدين من الخارج ، والبقية لسائقي شاحنات وحالات مخالطة لحالات ايجابية اعلن عنها سابقا، مبينا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 439 حالة.// انتهى //20:28ت م0129